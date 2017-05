Sia predstavila skladbu To Be Human

Sia Kate Isobelle Furler

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Austrálska speváčka a skladateľka Sia zverejnila skladbu To Be Human, ktorá je súčasťou soundtracku filmu Wonder Woman, ktorý vyjde 2. júna.Štyridsaťjedenročná interpretka na piesni spolupracovala s britským spevákom Labrinthom.debutovala v roku 1997 albumom OnlySee, po ktorom nasledovali Healing Is Difficult (2001), Colour The Small One (2004), Some People Have Real Problems (2008), We Are Born (2010), 1000 Forms Of Fear (2014) a This Is Acting (2016). Speváčka často spolupracuje aj s inými interpretmi.S Davidom Guettom sa podieľala na skladbe Titanium a s rapperom Flo Ridom zas na piesni Wild Ones. Pomáhala napísať niekoľko skladieb pre Christinu Aguileru alebo zložiť hit Diamonds speváčky Rihanny. Sia v minulosti spolupracovala aj s duom Zero 7 či hudobníkom Beckom.Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba