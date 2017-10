ŠIALENÁ JAZDA: Nezastavilo ho varovanie, ani streľba

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. októbra (TASR) – Policajti museli vo štvrtok (12.10.) večer na Záhorí použiť služobnú zbraň, aby zastavili unikajúceho vodiča. Ten počas nebezpečnej jazdy totiž nerešpektoval ich výzvy na zastavenie. Za tento čin obvinili 32-ročného Jakuba R. z okresu Skalica z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.Policajti vo štvrtok krátko pred 20.30 h spozorovali vodiča auta s rakúskymi poznávacími značkami jazdiaceho po Štefánikovej ulici v obci Veľké Leváre z jednej strany vozovky na druhú.vysvetlila Slamková. Vodič vozidla však zvýšil rýchlosť a odbočil na Zámočnícku ulicu, po ktorej začal pred vozidlom policajnej hliadky unikať. Vozidlo unikajúce smerom do obce Malé Leváre začali policajti prenasledovať a za použitia svetelných a zvukových znamení vodiča vyzývali k zastaveniu vozidla.Vodič však nereagoval. Po tom, ako vozidlo opustilo zastavanú časť obce, použili policajti najskôr varovné výstrely do vzduchu zo služobnej zbrane.priblížila Slamková.Nakoniec zišiel s vozidlom mimo cesty, kde narazil do kopca zeminy a z vozidla vystúpil. Policajti museli voči nemu použiť donucovacie prostriedky. Vodič sa v rámci absolvovania lekárskych vyšetrení odmietol podrobiť odberu vzorky biologického materiálu za účelom vyšetrenia, či nie je pod vplyvom návykovej látky. Vykonaná dychová skúška na policajnom oddelení požitie alkoholických nápojov u vodiča nepreukázala. Polícia zároveň zistila, že vodič viedol osobné motorové vozidlo aj napriek tomu, že to mal súdom zakázané do polovice júla 2018 a zároveň po zastavenom vozidle bolo vyhlásené pátranie.