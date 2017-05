Sibírsky tiger Vladik, ktorý desil Vladivostok, má nový domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva 19. mája (TASR) - Sibírsky tiger, ktorý spôsoboval rozruch v ruskom prístavnom meste Vladivostok, potulujúc sa po jeho predmestiach, bol presťahovaný do rozľahlého národného parku ležiaceho 500 kilometrov severnejšie.Tigra, ktorý dostal meno Vladik, chytili vlani v októbri na okraji Vladivostoku. V pondelok ho ochranári previezli vrtuľníkom do Bikinského národného parku, uviedla agentúra AP.Pavel Fomenko zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) povedal, že je málo pravdepodobné, že by sa Vladik opäť zatúlal do mestského prostredia.Rusko vyhlásilo sibírskeho či amurského tigra za chránený druh. Vo voľnej prírode ich podľa odhadu žije iba 540 kusov.