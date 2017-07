Sídliskové večerníčky v Banskej Bystrici odštartuje Polepetko

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Svoju ďalšiu letnú sezónu dnes v Banskej Bystrici odštartujú Sídliskové večerníčky. Mestské časti Sídlisko, Radvaň, Sásová i Podlavice sa postupne premenia na bábkové divadlá pod holým nebom a prenesú najmenších Banskobystričanov do rozprávky.informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Sériu večerníčkov dnes o 17.00 h na Spojovej ulici odštartuje Polepetko, ktorý vie popliesť skoro všetko.Na konci júla (29. 7.) bude o 16.00 h patriť ihrisko na Rudohorskej ulici v Sásovej Jankovi Hraškovi. "Prvý augustový víkend príde do Radvane o 17.00 h Víla so Škriatkom a Podlavice sa 19. 8. o 17.00 h pokúsia zachrániť zakliatu princeznú Ruženku," doplnila Marhefková.