SIEA v 1. polroku vyhlási ešte tri kolá projektu Zelená domácnostiam

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási v 1. polroku 2018 ešte tri kolá projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam pre zariadenia na výrobu tepla s celkovou alokáciou 8,1 milióna eur. Májové kolo bude určené špeciálne pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.V pripravovaných kolách projektu Zelená domácnostiam môžu požiadať o poukážku iba domácnosti v mimobratislavských regiónoch. Podľa aktualizovaného harmonogramu budú v najbližšom, 23. kole 17. apríla 2018 k dispozícii poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 3 milióny eur. Ďalšie kolo bude vyhlásené 22. mája 2018 s alokáciou 4 milióny eur iba pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Prostriedky, ktoré budú po tomto kole k dispozícii, sa automaticky presunú do posledného kola v prvom polroku s termínom 26. júna 2018. To je určené pre všetky tri druhy tepelných zariadení a aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna eur.uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Kotly a čerpadlá k tomuto cieľu prispievajú podstatne viac. Pri ďalších dvoch podporovaných zariadeniach je totiž podpora na 1 kilowatt (kW) výkonu vyššia. Momentálne je celkový inštalovaný výkon podporených zariadení pri preplatených poukážkach 86,3 megawattu (MW).upozornil Jurikovič.Pri rozhodovaní o špeciálnom kole SIEA zohľadnila aj to, že kotly a čerpadlá slúžia v rodinných domoch ako hlavný zdroj vykurovania a pre mnohé je zabezpečenie tepla pred vykurovacou sezónou kľúčové. Samostatné kolo má znova pomôcť aj domácnostiam, ktoré využívajú staré neekologické kotly na uhlie, lebo na nové zariadenie nemajú dosť vlastných prostriedkov.Z celkového rozpočtu pilotného projektu vo výške 45 miliónov eur boli doteraz preplatené poukážky v hodnote vyše 27 miliónov eur. Vďaka podpore z Operačného programu Kvalita životného prostredia je tak už využívaných 12.186 zariadení. Z toho je 4786 inštalácií slnečných kolektorov, 2802 inštalácií fotovoltických panelov, 3125 tepelných čerpadiel a 1473 kotlov na biomasu. Do decembra 2018, kedy pilotný projekt končí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 6000 podporených zariadení.Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.