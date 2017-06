SIEA v 12. kole projektu Zelená domácnostiam vydala 559 poukážok

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 29. júna (TASR) - V 12. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) na podporu inštalácie malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch 559 poukážok. Informoval o tom dnes vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.Príspevky podľa neho získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, na 146 tepelných čerpadiel a 89 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.Záujem podľa jeho informácií o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú sumu 1,1 milióna eur o 10 % po 8. minúte od spustenia kola. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.Doplnil, že z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur bolo doteraz preplatených viac ako 7000 poukážok za vyše 15,5 milióna eur. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov eur už majú domácnosti k dispozícii, alebo čakajú na preplatenie.V tejto súvislosti SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby neodkladali inštalácie na poslednú chvíľu, pretože poukážok v obehu je veľa a žiadosti o preplatenie je možné podávať len do troch mesiacov od vydania poukážok. Už 4. júla 2017 skončí platnosť poukážok vydaných začiatkom apríla a následne v dvojtýždňových intervaloch uplynú termíny pre poukážky z ďalších kôl.o preplatenie poukážok, doplnili sme do harmonogramu výziev konkrétne dátumy platnosti poukážok," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.Podrobnosti k doručovaniu žiadostí o preplatenie sú zverejnené v usmernení, ktoré je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia/ Usmernenia http://zelenadomacnostiam.sk/wp-content/uploads/usmernenia/Usmernenie -Zhotovitelov-odorucovani-ziadosti-opreplatenie-poukazky-02062016.pdfNajbližšie 13. kolo projektu určené pre fotovoltické panely v mimobratislavských regiónoch bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 11. júla 2017 s alokáciou 900.000 eur. Termín vyhlásenia ďalšieho kola určeného pre zariadenia na výrobu tepla je 8. augusta 2017.