SIEA: V projekte Zelená domácnostiam budú na jeseň vyhlásené tri kolá

Bratislava 31. júla (TASR) – O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte štyrikrát. Stanovené sú už aj presné termíny troch jesenných kôl. Informovala o tom dnes Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude v súlade so zverejnenými osobitnými podmienkami otvorené 8. augusta o 15.00 h. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú podľa doplneného harmonogramu vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkovo tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 milióna eur.Od spustenia v decembri 2015 preplatila SIEA z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 milióna eur. Ďalšie za vyše 6 miliónov eur už majú domácnosti k dispozícii.uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.Tento rok tak bude vyhlásených celkovo 12 kôl. Práve vyhlasovanie kôl častejšie s menšími sumami umožňuje podľa agentúry vydávať, ale aj priebežne kontrolovať a preplácať väčšie množstvo žiadostí ako vlani. Vo všetkých tohtoročných kolách sú na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme.vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.SIEA naďalej odporúča, aby domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre ne vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú.Aktuálne si môžu podľa agentúry vybrať z vyše 3100 zariadení. Keďže žiadosti o zapísanie do zoznamu oprávnených zariadení je možné podávať od roku 2015, môže sa stať, že niektoré zo zariadení uvedených v zozname nie sú na Slovensku k dispozícii. Pri inštaláciách, ku ktorým boli poukážky už preplatené, bolo zatiaľ využitých približne 700 jednotlivých typov zaregistrovaných zariadení.