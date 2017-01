Siedma Rajičová po top krátkom programe: Konečne to bolo bez chyby

Na archívnej snímke slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

výsledky žien - krátky program:

1. Julia Medvedevová 78,92,

2. Anna Pogorilá (obe Rus.) 74,39,

3. Caroline Kostnerová (Tal.) 72,40,

4. Maria Sockovová (Rus.) 72,17,

5. Laurine Lecavelierová (Fr.) 63,81,

6. Ivett Tóthová (Maď.) 61,49,

7. Nicole RAJIČOVÁ (SR) 60,98

Ostrava 25. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová v stredu na majstrovstvách Európy v Ostrave postúpila bez problémov z krátkeho programu do piatkových finálových jázd. Dvadsaťjedenročná majsterka Slovenska predviedla výbornú jazdu a dostala od rozhodcov jej osobné maximum 60,98 bodov, čo v konkurencii 33 súperiek znamenalo 7. pozíciu.Najlepší KP v úvodnej disciplíne celého šampionátu predviedla úradujúca majsterka Európy aj sveta Jevgenia Medvedevová z Ruska. Len 17-ročná obhajkyňa zlata z minuloročného kontinentálneho šampionátu v Bratislave dostala 78,92 bodov. Zaujala Talianka Carolina Kostnerová, 5-násobná majsterka Európy sa vrátila po pauze vo veľkom štýle a do finále pôjde z 3. miesta. Druhý najlepší stredajší výkon ukázala ďalšia Ruska Anna Pogorilá, ktorá pred rokom na ZŠ Ondreja Nepelu brala bronz.Rajičová obhajuje v Ostravar Aréne 12. miesto z Bratislavy a má veľkú šancu ho prekonať. Olympionička zo ZOH 2014 v Soči predviedla viac ako solídnu jazdu. Vyšla jej úvodná dvojkombinácia trojitého lutza s dvojitým rittbergerom a bezchybné boli aj trojitý rittberger a dvojitý axel. Zverenka trénerov Igora Krokavca a otca Toma Rajiča dosiahla nové osobné maximum 60,98 bodov a výrazne tak prekonala jej doterajší top krátky program (57,91) z minuloročnej novembrovej Grand Prix ISU v Moskve. Rajičovej najlepší výsledok z kontinentálneho šampionátu je 11. miesto z roku 2015.povedala v reakcii pre ČT Rajičová.Na ME, ktoré sa do Českej republiky vrátili po 18 rokoch, budú ešte SR reprezentovať tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley, resp. sólista Michael Neuman.