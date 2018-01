Siedme miesto na turnaji v Tunise vybojovali džudisti Randl i Žilka

Slovenský džudista Milan Randl, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Tunis 21. januára (TASR) - Na turnaji Grand Prix džudistov v Tunise obsadili Peter Žilka v hmotnosti do 90 kg a Milan Randl v -100 zhodne siedme miesta. Obaja absolvovali dovedna štyri zápasy, v dvoch zvíťazili a prepracovali sa až do repasáže.Žilka vstúpil do turnaja výborne, s dvoma ipponmi. Najskôr si poradil podľa očakávania s Ahiavorom z Ghany, potom zdolal aj Japonca Adačiho. V treťom kole o víťaza skupiny narazil na Bozbajeva z Kazachstanu, ktorý vlani upútal prvenstvom na turnaji GP v Baku. Žilka bol od začiatku pasívnejší, jeho súper už v 42. sekunde získal waza-ari a tesný náskok udržal až do konca. V repasáži bol Holanďan Van 't End úplne rovnocenný súper, odrazilo sa to aj na bezbodovom skóre v základnom štvorminútovom čase, v predĺžení sa však po dvoch minútach presadil po ippone Holanďan.Randl mal v 1. kole tiež za súpera Afričana, domáceho Hobbiho z Tunisu zdolal veľmi rýchlo na ippon, ušetril si sily a na ippon v predĺžení si poradil v ďalšom zápase aj s Ukrajincom Savyckým. V boji o víťaza skupiny narazil na Íra Fletchera a rozhodnutie padlo až v 101. sekunde predĺženia po ippone v neprospech Randla. Dovtedy sa ani jeden nejakou technikou v úplne vyrovnanom zápase nepresadil. V repasáži bol súboj Randla s Brazílčanom Goncalvesom dlho na vážkach, 1:17 minúty pred koncom získal Brazílčan waza-ari, Randl potom zariskoval a 19 sekúnd pred záverom padol na ippon.Jedno víťazstvo si pripísal v kategórii do 100 kg aj Matej Hajas v predĺžení, keď zdolal na waza-ari domáceho Ben Khaleda. Ďalší jeho súper Demjanenko z Kazachstanu už bol nad jeho sily a prehral s ním po 48 sekundách na ippon.