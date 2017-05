Siemens odmieta tvrdenia o vopred istom víťazovi tendra na osvetlenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Spoločnosť Siemens odmieta informácie zo strany niektorých bratislavských mestských poslancov o vopred jasnom víťazovi tendra na prevádzku verejného osvetlenia v hlavnom meste. Podľa nej nie sú postavené na faktoch, ale iba na nepodložených domnienkach, ktoré vrhajú na firmu negatívne svetlo. Pre TASR to uviedol Martin Valášek zo spoločnosti Siemens. Reagoval tak na piatkové (19.5.) vyhlásenie mestských poslancov Gábora Grendela, Jána Budaja a Milana Vetráka.podotkol Valášek. Siemens tvrdí, že rovnako ako iní potenciálni uchádzači pripravovanej súťaže na prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave, nemá prístup k auditu, ktorý pre magistrát urobila spoločnosti Deloitte Audit.skonštatoval Valášek.Siemens súhlasí so zverejnením údajov o sústave verejného osvetlenia, ako sú počet, typ či vek stožiarov, pokiaľ nejde napríklad o údaje o interných kapacitách a ich nasadzovaní na zabezpečenie prevádzky. Tie totiž považuje za svoje obchodné tajomstvo.povedal Valášek. Firma Siemens je presvedčená, že pri každom kvalitne pripravenom výberovom konaní by mal obstarávateľ poskytnúť záujemcom všetky relevantné informácie v takom rozsahu, aby mohli uchádzači na základe nich predkladať ponuky.podotkol Valášek,Tvrdenie, že magistrát nezískaval počas trvania zmluvy z roku 1996 informácie o počte svetelných bodov a stave osvetlenia, alebo že ich Siemens považuje za obchodné tajomstvo či duševné vlastníctvo, sú podľa spoločnosti nepravdivé. Valášek podotkol, že Siemens aktuálne prevádzkuje verejné osvetlenie v hlavnom meste na základe platne uzatvorenej zmluvy, ktorá je výsledkom postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní.Poslanec Grendel v piatok oznámil, že podal žalobu na bratislavského primátora Iva Nesrovnala. Dôvodom je primátorovo rozhodnutie nesprístupniť audit na verejné osvetlenie hlavného mesta za viac ako 130.000 eur.povedal Grendel.Poslanec sa nazdáva, že vedenie hlavného mesta zrejme chce, aby ostatní uchádzači o prevádzkovanie verejného osvetlenia v hlavnom meste nemali toľko informácií ako spoločnosť Siemens. Podľa Grendela by mesto asi bolo najradšej, keby tender opäť vyhrala firma Siemens.uviedol.