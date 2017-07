SIEMENS: Plynové turbíny na Krym dodalo Rusko, porušilo tým kontrakt

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 11. júla (TASR) - Dve plynové turbíny, ktoré nemecká spoločnosť Siemens dodala do Ruska a ktoré skončili na Kryme, sa na anektovaný polostrov dostali nezákonne. Potvrdila to v týchto dňoch nemecká firma, ktorá uviedla, že v prípade turbín došlo k porušeniu kontraktu a medzinárodných protiruských sankcií.oznámila firma s tým, že ruský odberateľ nemeckú spoločnosť niekoľkokrát písomne ubezpečil, že turbíny sa na Kryme inštalovať nebudú. Siemens teraz požaduje, aby sa turbíny presunuli na susedný ruský polostrov Taman, kde mali byť podľa kontraktu pôvodne inštalované. Inak Siemens kontrakt anuluje. Firma zároveň rozhodla, že ustanoví komisiu, ktorá preverí všetky divízie a partnerov Siemensu v Rusku.Do prípadu vstúpila aj mníchovská prokuratúra. Tá potvrdila, že začala zatiaľ predbežné vyšetrovanie, či sa Siemens nedopustil porušenia sankcií EÚ zavedených proti Rusku.Európska únia povoľuje vývoz zariadení na výstavbu elektrární do Ruska, nie však na ukrajinský polostrov Krym, ktorý Moskva v roku 2014 anektovala. Siemens následne v roku 2015 získal v Rusku kontrakt na dodávku turbín. Podľa nemeckej spoločnosti sa ale v kontrakte vyslovene uvádza, že zariadenia nesmú byť transportované na Krym.