Siemens vyvinul nové okná pre vagóny, ktoré prepustia mobilný signál

Viedeň/Mníchov 15. júla (TASR) - Výskumníci Siemensu vo Viedni vyvinuli nové okná pre vlaky, ktoré výrazne zlepšia príjem mobilného signálu. Cestujúci tak budú môcť surfovať po internete a telefonovať, čo v súčasnosti prakticky nie je možné bez zosilňovačov signálu.Súčasné okná vo vlakoch sú pre ochranu pred teplom a slnečným žiarením potiahnuté kovovou ochrannou vrstvou. Tým však odrážajú nielen teplo a slnečné lúče, ale zabraňujú aj prieniku elektromagnetického vlnenia. Vagón sa tak stáva Faradayovou klietkou a u rýchlostných vlakov dosahuje tienenie až 99,9 %.Výskumníci vyvinuli špeciálnu ochranu skla, ktorá umožní takmer nerušený prienik mobilného signálu. Umožňuje to laserom vypálená jemná mriežka, ktorá sa vpáli do vodivej priehľadnej vrstvy chrániacej okná. Podľa výskumníkov toto riešenie prepúšťa všetky frekvencie potrebné pre mobilnú komunikáciu a bez dodatočných investícií sú vhodné aj pre budúce štandardy, napríklad, 5G.Prvým sériovým vlakom vybaveným touto technológiou bude Rhein-Ruhr-Express (RRX), ktorý má 400 miest a cestuje rýchlosťou 160 km/h. Rakúske železnice Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sa rozhodli pre iné riešenie. Do svojich vlakov inštalujú zosilňovače signálu, ktoré zlepšujú komunikáciu medzi mobilmi a vysielačmi.