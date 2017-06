Sieť kaviarní Starbucks plánuje zamestnať v Európe 2500 utečencov

Kaviareň Starbucks, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. júna (TASR) - Reťazec kaviarní Starbucks dnes oznámil plán zamestnať do roku 2022 vo svojich európskych prevádzkach 2500 utečencov. Spoločnosť tak urobí v rámci svojho celosvetového programu oznámeného v januári.Starbucks, sieť kaviarní so sídlom v americkom meste Seattle, uviedla, že zverejnený údaj je súčasťou jej záväzku zamestnať na celom svete 10.000 utečencov.Starbucks oznámil, že pri spustení tohto programu najímania zamestnancov bude spolupracovať s agentúrami, ktoré pomáhajú utečencom v ôsmich krajinách. Ide o agentúry v Británii, vo Francúzsku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Španielsku, Portugalsku, Nemecku a Holandsku.Rada utečencov, ktorá presadzuje ich práva v Británii, privítala toto partnerstvo. A vyhlásila, že projekt môže "vniesť do životov utečencov pozitívnu zmenu". Šéf rady Maurice Wren povedal, že "utečenci zároveň prinesú neuveriteľné bohatstvo zručností, poznatkov a skúseností, ktoré sú pre spoločnosť nesmierne prospešné".Oznam vydal Starbucks počas dnešného Svetového dňa utečencov.