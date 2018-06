Sieť kaviarní Starbucks zatvorí na budúci rok v USA 150 prevádzok

Kaviareň Starbucks v Londýne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. júna (TASR) - Americká sieť kaviarní Starbucks zrýchli v nasledujúcom obchodnom roku tempo zatvárania prevádzok v Spojených štátoch. Cieľom je zlepšenie výsledkov, keďže momentálne očakáva slabší rast tržieb.Reťazec v utorok (19.6.) informoval, že v obchodnom roku 2018/2019 zatvorí v Spojených štátoch celkovo 150 kaviarní, ktoré vykazujú slabšie výsledky. Bežne zatvorí v priebehu roka okolo 50 prevádzok.Spoločnosť zároveň uviedla, že za 3. kvartál súčasného obchodného roka (apríl-jún) očakáva rast celosvetových porovnateľných tržieb na úrovni 1 %. To je horšia prognóza, než predpokladajú analytici, ktorí očakávajú rast o 3 %.Najväčší kaviarenský reťazec na svete čelí v poslednom období rastúcemu tlaku z dvoch strán. Na jednej strane sú to luxusné kaviarne, na druhej siete rýchleho občerstvenia ako McDonald's a Dunkin' Donuts, ktoré zasa zákazníkov lákajú na nižšie ceny.