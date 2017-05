Sigmar Gabriel apeloval na EÚ a Turecko: Skončite s ultimátami

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Addis Abeba 2. mája (TASR) - Na ukončenie vzájomných ultimát vyzval dnes šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel z etiópskej Addis Abeby Európsku úniu a Turecko. Reagoval tak na slová tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý pohrozil Únii ukončením prístupových rokovaní.vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí, ktorý je na návšteve afrického štátu.Gabriel súčasne pripomenul, že cesta krajiny polmesiaca do Únie je jasne daná kritériami, ktoré treba splniť ako predpoklad pre vstup. To, čo sa aktuálne deje v Turecku, nie je v súlade s týmito kritériami.Hosť z Berlína v Addis Abebe zdôraznil, že Brusel je otvorený ďalším rokovaniam, ktoré však podľa neho budú mať zmysel iba vtedy, ak aj Ankara bude signalizovať, že chce odstúpiť od konfrontačného kurzu. To, čo vidíme v súčasnosti, nás vpred nepohne, dodal.Erdogan dnes vyhlásil, že Tureckos Európskou úniou, pokým ona neotvorí nové kapitoly v rokovaniach o vstupe Turecka do tohto bloku.povedal Erdogan. "odkázala do Bruselu dnes hlava tureckého štátu, a to na zasadaní parlamentnej frakcie vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).Európska únia iba pred dvoma dňami vyzvala Ankaru, aby poskytla jasnejšie signály, či má v úmysle splniť prístupové kritéria v oblastiach ako ľudské práva alebo právny štát.Turecko požiadalo o vstup do Európskej únie pred tridsiatimi rokmi, pričom samotné rokovania sa začali v roku 2005. Vyjednávačom sa dosiaľ podarilo uzavrieť iba jednu z tzv. kapitol - o vede a výskume.