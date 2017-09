Sigmar Gabriel odsúdil egoizmus na svetovej politickej scéne

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vo štvrtok na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že existujúca jadrová dohoda s Iránom by sa mala ctiť, aby to povzbudilo aj ostatné krajiny, najmä Severnú Kóreu, prijať obmedzenia svojich jadrových programov.Gabriel zároveň obhajoval medzinárodné inštitúcie a dohody, pričom odsúdil "egoizmus" na svetovej politickej scéne, informovala agentúra AP. Nemecký diplomat sa postavil na obranu viacstranových dohôd, čo považuje za najlepší spôsob na zabezpečenie globálnej bezpečnosti.vyhlásil Gabriel na pôde OSN, nepriamo narážajúc na filozofiu amerického prezidenta Donalda Trumpa "Amerika na prvom mieste".Trump v utorok pri príležitosti otvorenia všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia VZ OSN vyhlásil, že svet sa nachádza v čase obrovských prísľubov a veľkého nebezpečenstva. Šéf Bieleho domu svetovým politikom odkázal, že by mali záujmy svojich vlastných krajín klásť na prvé miesto tak, ako on kladie záujmy Ameriky.Spojené štáty budú podľa jeho slov navždy veľkým priateľom sveta a obzvlášť svojich spojencov. "Nemôžeme sa ale nechať ďalej zneužívať alebo vstupovať do jednostranných dohôd, z ktorých sa nám nič nevracia," načrtol Trump predstavu o ďalšom vystupovaní USA vo svete.