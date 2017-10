Sigmar Gabriel varuje pred stupňovaním napätia po Trumpovom prejave

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 14. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel dnes upozornil, že ak Spojené štáty vypovedajú jadrovú dohodu s Iránom alebo naň znovu uvalia sankcie, môže nastať situácia, že Irán vyvinie jadrové zbrane a riziko vojenského konfliktu v blízkosti Európy sa zvýši.Gabriel reagoval na piatkové vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uviedol, že jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami už nezodpovedá národným bezpečnostným záujmom Spojených štátov. USA však od dohody z roku 2015 neodstúpia. Prezident USA však vyzval ministerstvo financií, aby uvalilo prísne sankcie na iránske Revolučné gardy a na rovnaký postup vyzval aj spojencov Washingtonu.Gabriel dnes v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk konštatoval, že Trump vyslal, a to navyše v čase, keď sa americká administratíva zaoberá krízou so severokórejským jadrovým programom.Šéf nemeckej diplomacie má podľa vlastných slov veľké obavy, že to, čo sa z amerického pohľadu, ale že aj iné štáty by mohli začať zvažovať, že si zaobstarajú jadrové zbrane, keďže takéto zmluvy (ako s Iránom) sú vypovedané.upozornil Gabriel.Uviedol, že ak USA vypovedajú jadrovú dohodu s Iránom alebo naň znovu uvalia sankcie, iránski konzervatívci, ktorí sú proti rokovaniam so Západom, získajú prevahu a mohli by sa vrátiť k plánom na výrobu jadrových zbraní.Gabriel dôrazne upozornil, že Izrael túto situáciu nebude tolerovať aNemecký minister preto vyzval Spojené štáty, aby kvôli vnútornej politike USA neohrozovali bezpečnosť svojich spojencov a vlastných občanov.Gabriel potvrdil, že Nemecko spolu s Britániou, Francúzskom, Čínou a Ruskom bude aj naďalej dodržiavať jadrovú dohodu uzavretú s Iránom.