Sigmar Gabriel vyzval na priame rozhovory s KĽDR

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyzval dnes medzinárodné spoločenstvo, aby sa zapojilo do priamych rozhovorov so Severnou Kóreou s cieľom vyriešiť krízu súvisiacu s jej raketovými a jadrovými testami.V rozhovore pre denník Bild uviedol, že priame rozhovory za účasti Severnej Kórey, USA, Číny a Ruska sú potrebné v snahe ponúknuť Pchjongjangu "inú bezpečnostnú záruku ako je jadrová bomba".Podľa Gabriela nie je vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un "šialený" a "drží sa chladne vykalkulovanej stratégie: myslí si, že keď má jadrovú bombu, jeho režim je v bezpečí. Pretože nikto sa ho neopováži ohroziť".Šéf nemeckej diplomacie dodal, že potrvá istý čas, kým budú mať nedávno prijaté sankcie OSN voči KĽDR nejaký účinok. Poukázal pritom na Irán ako na príklad, ako sankcie môžu viesť k úspešnému riešeniu.Agentúra DPA pripomína, že Gabrielove vyhlásenia prišli deň po tom, ako odletel do Pekingu na rozhovory s čínskymi predstaviteľmi o severokórejskej kríze.Severná Kórea odpálila v piatok raketu ponad Japonsko, a to už druhú za posledné tri týždne. Okrem toho začiatkom septembra - navzdory medzinárodnému tlaku - vykonala svoj šiesty a najsilnejší jadrový test.