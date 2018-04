Signatári výzvy Kultúrny reparát sa stretnú s Ľ. Laššákovou v utorok

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. apríla (TASR) - Signatári výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! prijali pozvanie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD), stretnú sa s ňou v utorok 17. apríla v budove rezortu. Potvrdila to Ľubica Orechovská z výzvy. Laššáková už skôr uviedla, že obsahom stretnutia by mali byť praktické záležitosti, teda ako by aj signatári mohli pomôcť slovenskej kultúre.Stovky hercov, režisérov, filmárov, spisovateľov, ale aj výtvarníkov podpísali petíciu proti novej ministerke kultúry. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) prostredníctvom nej žiadali, aby navrhol na tento post človeka, ktorého by si mohli vážiť.Laššáková nastúpila do rezortu po Marekovi Maďaričovi (Smer-SD), ktorý ho viedol niekoľko rokov. Maďarič odstúpil po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Neskôr sa zmenila celá vláda, keďže Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu a došlo k rekonštrukcii kabinetu, nastúpila exekutíva pod vedením Pellegriniho.