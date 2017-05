Šiitské milície začali ofenzívu proti IS západne od Mósulu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 12. mája (TASR)

Bagdad 12. mája (TASR) - Iracké provládne šiitské milície začali dnes ráno ofenzívu proti Islamskému štátu (IS) v oblasti západne od mesta Mósul, kde s podporou vládneho vojenského letectva prevzali kontrolu nad štyrmi dedinami a snažia sa prerušiť zásobovacie trasy nepriateľov.povedal veliteľ Ľudovej mobilizácie Abú Mahdí Muhandis, pričom použil skratku staršieho názvu IS v arabčine.dodal v tlačovom vyhlásení bez uvedenia podrobností.Iracké vládne sily začali 19. januára operáciu s cieľom poraziť IS v západných častiach Mósulu, ktorého východnú polovicu dobyli necelý mesiac predtým. Boje spomaľuje taktika džihádistov IS, používajúcich v husto obývaných štvrtiach vozidlá naložené výbušninou a ostreľovačov.Mósul, ktorý je druhým najväčším mestom Iraku, obsadil IS pri bleskovej ofenzíve v polovici roka 2014.