Šiitskí politici sa dohodli na vytvorení koalície

Bagdad 13. júna (TASR) - Vplyvný iracký šiitský duchovný Muktadá Sadr sa dohodol na vytvorení koalície s veliteľom proiránskych milícií Hádím Amírím. Informovalo o tom v stredu Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).V irackých parlamentných voľbách z 12. mája prekvapilo zvíťazila aliancia nacionalisticky orientovaného šiitského duchovného Sadra. Na druhom mieste skončila aliancia kandidátov s úzkymi väzbami na Irán a vplyvnú šiitskú polovojenskú skupinu Badrova organizácia (Munazzama Badr), vedenú exministrom dopravy Amírím.Dohoda o koalícii medzi oboma týmito zoskupeniami, ktorá je významným krokom na ceste k vytvoreniu novej irackej vlády, bola ohlásená v utorok v posvätnom šiitskom meste Nadžaf. Stalo sa tak presne mesiac po voľbách, ktoré poznačili rekordne nízka volebná účasť a podozrenia z volebných podvodov.Iracký parlament minulý týždeň dokonca nariadil rušné prepočítanie odovzdaných hlasov a odvolal členov komisie, ktorá dozerala na priebeh hlasovania.Vytvorenie koalície oboch šiitských blokov je podľa agentúry Reuters nečakaným krokom. Víťaz volieb Muktadá Sadr, ktorý sa zasadzuje za zníženie závislosti Iraku od Iránu a USA, totiž pôvodne spoluprácu s Amírím a jeho proiránskou alianciou vylučoval. Oba bloky budú v najbližšom období pracovať na vytvorení spoločného vládneho programu.Pre vytvorenie väčšinovej vlády však budú Sadr a Amírí potrebovať ešte ďalších partnerov. V 329-člennom parlamente totiž majú dovedna len 101 kresiel.Podľa Sadra, ktorý išiel do volieb na spoločnej kandidátke s irackými komunistami a ďalšími sekulárnymi kandidátmi, by nová koalícia mala byť národne orientovaná a nedogmatická. Jej hlavným cieľom by malo byť zlepšenie životných podmienok obyvateľov Iraku.