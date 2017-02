Šikanovaná učiteľka z Prahy bude ocenená in memoriam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. februára (TASR) - Šikanovaná učiteľka Strednej priemyselnej školy Na Třebešíně v Prahe, ktorá vlani v januári zomrela, bude in memoriam ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov. České ministerstvo školstva tak chce symbolicky pripomenúť kauzu a diskusiu, akú v spoločnosti vyvolala. Po pondelkovej návšteve uvedenej školy to oznámila ministerka školstva Kateřina Valachová, informoval dnes spravodajský portál Novinky.cz.Zverejnenie prípadu vyvolalo v Česku vášnivé diskusie o šikane v školách.uviedla ministerka.Valachová sa stretla aj s bývalým riaditeľom školy Lubošom Bauerom, ktorý sa vlani v júli vzdal funkcie. Nový riaditeľ vymenoval nových zástupcov. Zmenila sa tiež výchovná poradkyňa a škola zamestnala aj psychologičku. Podľa nového riaditeľa je práve ona najdôležitejšia pre prevenciu šikany. Ministerka ocenila takisto obnovenie komunikácie so žiackym parlamentom a rodičovským združením.Päťdesiatpäťročnú učiteľku zrejme traja študenti šikanovali dlhší čas, niektoré incidenty ich spolužiaci nakrútili mobilom. Smrť učiteľky podľa polície nezavinila cudzia osoba.Kriminalisti napriek tomu v júni 2016 začali trestné stíhanie troch mladíkov. Obvodný súd pre Prahu 4 vyniesol verdikt, ale vzhľadom na nízky vek obžalovaných ho nezverejnil. Jedna zo strán sporu sa proti rozsudku odvolala.Českí politici chcú zabrániť tomu, aby sa podobné prípady v školách opakovali. Posilnili preto postavenie učiteľa, čo zakotvili aj v novele školského zákona. Snemovňa ju už schválila a v marci o nej bude hlasovať Senát. Bude v nej jednoznačne zakotvené, že opakovaný slovný alebo fyzický útok na učiteľa zo strany žiaka znamená postih, ktorým na stredných školách môže byť až vylúčenie. Riaditelia budú povinní takúto situáciu riešiť. Na proces budú dozerať štátni zástupcovia (prokurátori), uviedli Novinky.cz.