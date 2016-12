Silné sneženie skomplikovalo dopravu na juhu Grécka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk/P. Martinka Foto: Teraz.sk/P. Martinka

Atény 29. decembra (TASR) - Husté sneženie predpovedané meteorológmi spôsobilo dnes značné dopravné problémy v južnom Grécku. Postihlo všetky regióny v okolí hlavného mesta Atény a na Peloponézskom polostrove, informovala grécka verejnoprávna televízia ERT.Egejské more bičoval silný vietor. Dočasne bola uzatvorená diaľnica spájajúca Atény so severne ležiacim mestom Lamia, na ktorej uviazli kamióny.V centre Atén ležala skoro ráno tenká vrstva snehu a teplota sa pohybovala okolo bodu mrazu. Aténska mestská železnica prerušila na dve a pol hodiny prevádzku v severnej časti siete svojich liniek.Problémy boli hlásené aj z Peloponézu. Na niekoľko hodín musela byť v hornatej oblasti regiónu Arkádia uzatvorená diaľnica vedúca z Atén na juh Grécka.Snežilo aj v horách na Kréte v okolí miest Chania a Iraklion.Sneženie potešilo deti, pričom tie najmladšie videli sneh prvýkrát vo svojom živote. V južnom Grécku sneží zriedka a sneh sa tam zvyčajne udrží len niekoľko hodín.Súčasné nepriaznivé počasie má podľa meteorológov trvať až do soboty.