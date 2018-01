Silné sneženie v Banskobystrickom kraji zamestnalo aj hasičov

Ilustračná snímka Foto: Prezídium Hasičského a Záchranného zboru SR Foto: Prezídium Hasičského a Záchranného zboru SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. januára (TASR) – Z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie a silného sneženia v Banskobystrickom kraji vykonali hasiči za ostatné tri hodiny osem výjazdov k dopravným nehodám. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).V okrese Banská Bystrica hasiči zasahovali trikrát. Dopravné nehody sa stali aj v okresoch Brezno, Rimavská Sobota, Zvolen, Lučenec a Žiar nad Hronom. "uviedla Farkasová.Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem R2 Zvolen – Kriváň a R3 Horná Štubňa, kde sa vyskytuje čerstvý sneh do dvoch centimetrov. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov, v okresoch Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Trenčín, Považská Bystrica a na Orave do piatich centimetrov. Na cestách III. triedy v okolí Brezna je čerstvý sneh do desiatich centimetrov. Zľadovatený sneh komplikuje situáciu vodičom na ceste II/541 v úseku Semeteš-Turzovka.Horské priechody sú zjazdné. Na strednom a východnom Slovensku je povrch vozoviek prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na horských priechodoch Donovaly, Šturec a Zbojská do piatich. Horský priechod Kremnické Bane je neprejazdný obojsmerne, dôvodom sú skrížené kamióny. Nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky neprejdú cez horské priechody Šturec, Donovaly, Čertovica a Šútovce.Na cestách II/584 Srdiečko - Bystrá a II/529 Vrchslatina - Brezno treba použiť snehové reťaze. Cesty II/526 Rákošská Baňa - sedlo Hrádok, II/531 hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca – hranica okresov Revúca/Brezno a horský priechod Zbojská sú zjazdné pre vozidlá nad 3,5 t iba so snehovými reťazami.