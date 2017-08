Silné víchrice si vzali štyri životy v Poľsku a urobili škody v Česku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Varšava 12. augusta (TASR) - Silné víchrice si v Poľsku vyžiadali najmenej štyri ľudské životy a spôsobili veľké škody aj v Českej republike.Troch mŕtvych hlásili podľa dnešnej správy poľskej stanice TVP Info z mesta Chojnice na severe krajiny. Strom tam spadol na stan a zabil v ňom 30-ročného muža, pokým ďalší strom zavalil dvoch účastníkov skautského tábora. V susednom meste Konarzyny zomrela žena, keď sa strom zrútil na jej dom.V krajine utrpelo okrem toho zranenia ďalších najmenej 34 ľudí. Bez elektrickej energie sa ocitlo 340.000 domácností.Následky piatkových víchric a silného dažďa odstraňujú medzitým aj v Česku. K najviac zasiahnutým miestam patrí obec Bohuslavice v okrese Náchod, kde veterná smršť v piatok podvečer poškodila najmenej 80 domov. Z niektorých úplne strhla strechy, ničila aj stromy, no tiež autobusové zastávky, informoval v dnešnej správy Český rozhlas.Hasiči v Královohradeckom kraji vyrazili na približne 200 zásahov súvisiacich s nepriazňou počasia. Z okresu Otrokovice v Zlínskom kraji zasa hlásili stovky domácností bez elektriny.Český hydrometeorologický úrad vydal dnes ráno varovanie pred vysokým stupňom nebezpečenstva v súvislosti s búrkami, ktoré podľa neho postupovali zo Slovenska na sever do okresov Frýdek-Místek a Karviná, kam by mohli priniesť krúpy, nárazy vetra a prívalový dážď.