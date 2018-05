Silný cyklón zasiahol Omán a Jemen, najmenej 5 mŕtvych

Ilustračné foto. Satelitná snímka cyklóna v Koralovom mori 18. februára 2015 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maskat 26. mája (TASR) - Cyklón Mekunu zasiahol v sobotu nadránom Arabský polostrov a priniesol vyprahnutému Ománu aj susednému Jemenu lejaky, ktoré spôsobili bleskové povodne. Živel si vyžiadal najmenej päť mŕtvych a vyše 30 ľudí je nezvestných. Informovali o tom predstavitelia oboch krajín. V priebehu dňa má cyklón podľa agentúry DPA doraziť i do Saudskej Arábie.Časti mesta Salála, tretieho najväčšieho v Ománe, postihli pri vyčíňaní cyklónu sprevádzaného silným vetrom výpadky elektriny. Cyklón tam strhával strechy a ničil cesty, takže vodiči zostali uviaznutí na vozovkách.Valiaca sa záplavová voda z lejakov zaplnila inak suché korytá potokov či riek. Pláže v dovolenkových destináciách, teraz bez turistov, zaplnili trosky a pena zo vzdúvajúceho sa Arabského mora.V sultanáte Omán zahynuli traja ľudia, vrátane 12-ročného dievčaťa, a ďalšie dve telá našli na jemenskom ostrove Sukutra. Na tomto ostrove zaradenom do Svetového dedičstva UNESCO hlásili 30 nezvestných, vrátane občanov Jemenu, Indie a Sudánu, uviedla tlačová agentúra AP.Dvanásťročné dievča zahynulo v dome v ománskej Salále, keď vietor sprevádzajúci cyklón prudko roztvoril dvere a tie dievčatko zasiahli do hlavy.V Salále s 200.000 obyvateľmi zatarasili ulice vetvy a kopy listov zo stromov. Z niekoľkých podchodov sa stali jazerá. Niektoré autá ostali stáť opustené na cestách. Opravári elektrického vedenia však už začali naprávať škody, polícia a vojaci v terénnych vozidlách hliadkovali po uliciach. Predtým suché koryto potoka na okraji mesta, neďaleko medzinárodného letiska, sa zmenilo na rozbúrenú rieku.Letisko, zatvorené od štvrtka, otvoria v nedeľu v skorých ranných hodinách.Jemenskí predstavitelia oznámili aj materiálne škody na vzdialenom východe krajiny, popri hranici s Ománom. Prudký vietor tam rúcal domy a strhával elektrické vedenie. Obete na životoch tam však nehlásili.Podľa indického meteorologického úradu búrku sprevádzal vietor s ustálenou rýchlosťou 170-180 kilometrov za hodinu, pričom nárazový vietor dosahoval maximálnu rýchlosť 200 kilometrov za hodinu. Úrad označil cyklón za "extrémne prudký". Na juhu Ománu ho scharakterizovali za doteraz najsilnejší zaznamenaný v tejto časti krajiny.