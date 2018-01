Silný vietor a šmykľavé chodníky komplikujú pohyb na horách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Siváková Foto: TASR - Miroslava Siváková

Na horách trvá mierna lavínová hrozba, riziko predstavujú strmé žľaby

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 28. januára (TASR) – Očakávaný výskyt silného vetra v horských oblastiach, ktorý v priebehu dňa dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku a horolezectvo. Pohyb v horskom teréne komplikujú aj zľadovatené a šmykľavé turistické chodníky. Horská záchranná služba (HZS) preto žiada návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Informovala o tom prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky.Silný nárazový vietor a zľadovatený podkladový sneh predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä v oblasti Vysokých, Nízkych a Západných Tatier. HZS odporúča použiť počas pohybu v horskom teréne Tatier zimný turistický výstroj a pripomína, že stmievať sa začína už o 16. hodine. Vo Vysokých Tatrách sa neodporúča pohyb ponad chaty.Pri súčasnom ochladení sú exponované miesta Veľkej Fatry na hrebeni ľadové a šmykľavé.informovala HZS na stránke.Žltý turisticky značený chodník (TZCH) popod Stoh v Malej Fatre a rovnako aj TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb je uzatvorený. V nižších polohách sa podľa horských záchranárov na chodníkoch nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu.Ferrata v Lučanskej Malej Fatre je otvorená, no zasnežená a zľadovatená. Zabezpečovacie zariadenia sú podľa horských záchranárov na niektorých miestach pod snehom, preto HZS odporúča zimný horolezecký výstroj. Takisto hrozí samovoľné spúšťanie splazov zo strmých svahov nad ferratou.Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami.upozornili horskí záchranári.V Kremnických vrchoch sú vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty Trubačova veža a Výzva. Ako jediná je podľa HZS otvorená via ferratová cesta "Komín", náročnosť C.Striedanie kladných a záporných teplôt v posledných dňoch stabilizovalo snehovú pokrývku. Vo všetkých pohoriach prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo.informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Nebezpečenstvo je podľa neho koncentrované predovšetkým v strmých žľaboch nad 35 stupňov.V nedeľu ráno bolo na horách prevažne polooblačno.priblížil Krajčí. Sneh je podľa neho tvrdý a zmrznutý, na mnohých miestach sa vytvorila kôra.Dodal, že fúka silný vietor západných smerov, ktorý zosilnie a môže dosahovať rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu, hlavne v Nízkych a Vysokých Tatrách.