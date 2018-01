Silný vietor dočasne zastavil prevádzku viacerých lanoviek v Jasnej

Na snímke silný nárazový vietor v Jasnej. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Demänovská Dolina 3. januára (TASR) – Prevádzku niektorých lanoviek v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry museli v stredu popoludní dočasne zastaviť. Dôvodom je vietor dosahujúci silu až 30 metrov za sekundu. Skiareál o tom informoval prostredníctvom oficiálnej facebookovej stránky.Momentálne v Jasnej nepremávajú lanovky A1 Priehyba – Chopok, A2 Kosodrevina – Chopok, A3 Grand – Brhliská, A4 Jasná - Priehyba, B1 Záhradky - Rovná Hoľa, B2 Záhradky - Priehyba, B3 Biela Púť - Jasná, B4 Jasná – Luková, B5 Otupné – Luková a B8 Lúčky – Vyhliadka.uvádza sa na oficiálnej stránke strediska Jasná. Zároveň pôjdu v polhodinových intervaloch lanovky A2 Kosodrevina – Chopok a A1 Priehyba – Chopok, no len na vývoz a zvoz klientov strediska z opačnej strany.Podľa ďalších informácií má vietor vo štvrtok (4.1.) ustať a všetky uvedené lanovky by mali opäť uviesť do prevádzky.Kombinácia náhleho oteplenia, silného vetra, hmly, dažďa so snehom a vysokej vlhkosti zapríčinila dočasné obmedzenie prevádzky niektorých lanoviek v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry aj na sklonku roka 2017. V nedeľu (24.12.) a pondelok (25.12.) sa na kabínkovej lanovke Priehyba Chopok musela obíjať námraza, čistiť stĺpy, lanovky a lavičky od nebezpečného ľadu na podperách.