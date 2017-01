Silvestrovská streľba:Muž sa za únos manželky vyhrážal mladíkom smrťou

Na snímke zbraň, zásobník a náboje, ktoré mal použiť muž v horskom hoteli v Makove počas Silvestra 2016. Foto: TASR - KR PZ Žilina Foto: TASR - KR PZ Žilina

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Makov 4. januára (TASR) - Tri roky za mrežami hrozia 53-ročnému mužovi zo Sabinovského okresu, ktorý sa počas osláv Nového roka v horskom hoteli v obci Makov (okres Čadca) so zbraňou v ruke vyhrážal trom mladým mužom zastrelením. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.Počas osláv vytiahol legálne držanú zbraň, do ktorej zasunul zásobník s nábojmi a s nabitou zbraňou sa vyhrážal trom mladým mužom prítomným na silvestrovskej oslave. Podľa polície muž tvrdil, že mladíkov postrieľa za to, že mu uniesli manželku. Obvinený mal namieriť zbraň na jedného z nich a zo zbrane vystreliť.doplnila žilinská krajská policajná hovorkyňa.K ublíženiu na zdraví pri incidente nedošlo. Majiteľ horského hotela škodu doposiaľ nevyčíslil. Muž podľa Balogovej čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom výtržníctva.skonštatovala.