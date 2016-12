Silvestrovské ohňostroje spôsobujú znečistenie ako cestná doprava

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 29. decembra (TASR) - Podľa Rakúskeho združenia automobilovej technológie (OEVK) silvestrovské ohňostroje vypúšťajú do ovzdušia toľko škodlivých pevných častíc ako osobná a nákladná automobilová doprava za celý rok. Tomuto odhadu však odporujú oficiálne údaje o znečistení ovzdušia, ktoré tvrdia, že cestná doprava vypúšťa 16-násobok.OEVK sa odvoláva na bližšie neurčenú štúdiu a tvrdí, že cestná doprava aj silvestrovské ohňostroje ročne vytvoria zhruba 400 ton pevných častíc s priemerom pod 10 mikrometrov (PM10). Podľa oficiálnych štatistík v roku 2014 spôsobila cestná doprava 5025 ton PM10, vrátane častíc, ktoré vznikajú opotrebovaním pneumatík a bŕzd. Ohňostroje naproti tomu vypustili len 300 ton PM10.Relatívne vysoké hodnoty pevných častíc vytvárajú aj svetlice a delobuchy. Hovorca Cestného klubu Rakúska Christian Gratzer upozornil, že je rozdiel medzi jednorazovým vyšším zaťažením ovzdušia a neustálym znečisťovaním cestnou dopravou počas celého roka. Automobilový klub ARBÖ však v tejto súvislosti kritizuje, že na jednej strane musí automobilový priemysel neustále vyvíjať nové ekologické technológie, no na druhej sa do ovzdušia dostávajú množstvá škodlivín len počas jedinej noci.