Silvestrovské oslavy v hlavnom meste sú zatiaľ bezproblémové

Novoročný ohňostroj v Bratislave. Archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Rozlúčka s končiacim sa rokom 2017 a vítanie nového roka prebiehajú v Bratislave zatiaľ bez problémov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Ľudia sa zabávajú najmä na Námestí Ľudovíta Štúra a na Hviezdoslavovom námestí, kde sa oslavy začali po 22.00 h.povedala Onufer. Bratislavčania, ale aj návštevníci mesta si môžu užiť vizuálno-svetelnú šou s nadrozmernou svetelnou časomierou na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá bude odpočítavať záverečné minúty tohto roka. Na Hviezdoslavovom námestí si môžu ľudia do 2.00 h Nového roka užiť diskotéku pod holým nebom.uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Mesto upozorňuje, že podľa všeobecne záväzného nariadenia z roku 2016 o pyrotechnike je prísne zakázané používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Zábavnú pyrotechniku, ako sú petardy či svetlice, nemôžu ľudia v Bratislave používať po celý rok. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, scénická pyrotechnika či detská zábavná pyrotechnika kategórie F1, ako sú napríklad malé prskavky. Za porušenie tohto nariadenia môže mestská polícia na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 33 eur. Sankcia sa v správnom konaní môže vyšplhať až do výšky 500 eur.