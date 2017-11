Sily sýrskeho režimu úplne ovládli mesto Dajr az-Zaur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 3. novembra (TASR) - Sýrske vládne sily vo štvrtok úplne dobyli na ropu bohaté mesto Dajr az-Zaur od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktoré monitoruje vojnový konflikt v Sýrii.uviedol šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán, ktorého cituje agentúra DPA. Dajr az-Zaur, hlavné mesto rovnomennej sýrskej provincie nachádzajúcej sa na východe krajiny, bolo od roku 2014 takmer celé výlučne pod kontrolou džihádistov z IS.