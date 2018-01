Simicskó: Značka V4 je na úrovni a spolupráca môže byť príkladom

Na snímke sprava minister obrany SR Peter Gajdoš a minister obrany Maďarska István Simicskó počas tlačovej konferencie po rokovaní v Bratislave 25. januára 2018. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava/Budapešť 25. januára (TASR) – Značka Vyšehradskej štvorky (V4) je na vysokej úrovni a jej význam sa za uplynulé roky značne zvýšil. Na štvrtkovom brífingu v Bratislave po stretnutí ministrov obrany Slovenska a Maďarska to uviedol šéf maďarského rezortu obrany István Simicskó. Vzájomná spolupráca pritom môže podľa neho slúžiť aj ako príklad pre západné časti Európy.skonštatoval Simicskó.Obaja ministri sa pritom zhodli, že jednou z najväčších hodnôt vo svete i v celej Európe je v súčasnosti práve bezpečnosť.zdôraznil maďarský minister. Poukázal tým napríklad na časté teroristické útoky v európskych metropolách či nelegálnu migráciu, ktoráEurópu.Obe krajiny, teda Slovensko i Maďarsko, patria podľa neho medzi najbezpečnejšie európske krajiny. A to aj na základe krokov a opatrení, ktoré štáty realizujú v rámci vzájomnej spolupráce. Práve tá bola tiež témou stretnutia šéfov rezortov obrany oboch krajín. Spoluprácu i vzájomné vzťahy a kontakty hodnotia obaja ministri ako vynikajúce a na veľmi vysokej úrovni.Ako potvrdenie vzájomných vzťahov a dôvery hovorí podľa šéfa slovenského rezortu obrany Petra Gajdoša napríklad znovuotvorenie Úradu vojenského pridelenca Maďarska v Bratislave.skonštatoval Gajdoš, ktorý pri tejto príležitosti spomenul pomoc a spolupatričnosť maďarskej strany pri organizovaní pamätných výročí, napríklad výročia tragédie lietadla AN-24 pri obci Hejce.Ministri okrem úrovne bilaterálnej spolupráce s dôrazom na V4 prediskutovali aj záležitosti z hľadiska spolupráce ozbrojených síl, cvičení na územiach obidvoch štátov či možnej spolupráce prezbrojenia a modernizácie napríklad v oblasti delostrelectva, bojových vozidiel a tankov.Pokračovať chcú tiež vo viacerých medzinárodných misiách a cezhraničných operáciách, medziiným v rámci zabezpečenia vzdušného priestoru NATO. V tejto súvislosti spomenuli prípravu vzájomnej dvojstrannej zmluvy o spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorej pripomienkovanie by malo byť ukončené do konca februára.Šéfovia rezortov sa nevyhli ani spolupráci krajín V4 s dôrazom na predsedníctvo Maďarska a následne prevzatie predsedníctva zo strany Slovenska v júli tohto roka.