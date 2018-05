Simon: Zákon o veterinárnej starostlivosti je len vládnou propagandou

Zsolt Simon na archívnej snímke. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. mája (TASR) - Návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý má definovať zviera ako cítiacu bytosť, zavádza nebezpečné precedensy a je len vládnou propagandou obsahujúcou viaceré nezmysly. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal nezaradený poslanec NRSR a exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon, podľa ktorého by mal byť návrh stiahnutý a prepracovaný. Novela z dielne rezortu pôdohospodárstva je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej majú definitívne rozhodnúť práve na prebiehajúcej schôdzi.upozornil Simon.Opozičný poslanec tu poukázal na nedávny prípad z juhu Slovenska, kde muž uviazal psa za auto a ťahal ho. Zviera zahynulo a polícia skonštatovala, že je to len priestupok.tvrdí Simon s tým, že prijatím zákona, ktorý bude slúžiť len ako nástroj propagandy, v skutočnosti zvieratá lepšie chrániť nebudeme.odporučil.Za nebezpečný precedens označil Simon návrh ustanovenia, podľa ktorého má získať veterinárny inšpektor oprávnenie vstúpiť do obydlia, ak existuje dôvodné podozrenie z týrania zvieraťa.vyhlásil Simon s dôvetkom, že keby takúto právomoc dostal policajt, nenamietal by.Problém s týmto ustanovením mal aj koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd). Ten na ústavnoprávnom výbore navrhol zmenu, aby inšpektori mohli vstupovať do obydlí len pri dôvodnom podozrení, nie už pri pochybnostiach o týraní zvierat. Simon to však považuje za nedostatočné sprísnenie.Novela zákona o veterinárnej starostlivosti má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou sa rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov.