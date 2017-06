SINAY: Štrajk vo Volkswagene môže ohroziť vyše 50.000 miest

Na snímke prezident ZAP SR Juraj Sinay. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. júna (TASR) - Roky sa Slovensko hrdilo, že automobilová výroba má stále rastúci trend. V roku 2015 prekročila výroba automobilov magickú hranicu 1.000.000 kusov a túto pozíciu si udržala aj v minulom roku. S počtom 192 vozidiel na 1000 obyvateľov si Slovensko naďalej s výrazným náskokom udržuje pozíciu lídra v počte vyrobených automobilov per capita. Uviedol to dnes na brífingu v Bratislave prezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) Juraj Sinay.Podľa jeho slov automobilový priemysel zamestnáva celkovo tisícky ľudí a v rámci subdodávateľského priemyslu je to viac ako 129.000 pracovníkov. Významný podiel na týchto číslach má práve Volkswagen Slovakia. Aktuálne zamestnáva 12.300 ľudí a v subdodávateľských firmách pracuje viac ako 50.000.Táto pozícia je vo vážnom ohrození. Ostrý štrajk, ktorý sa začal dnes ráno vo Volkswagen Slovakia, vážne ohrozuje zamestnanosť, ekonomiku, hospodárstvo a pozíciu Slovenska na svetových trhoch. Toto tvrdenie dokazujú aj prípady z minulosti, kedy pri ostrých štrajkoch došlo v automobilovom priemysle k presunom výroby z krajín, kde sa štrajkovalo do iných regiónov.povedal Sinay.Ako ďalej uviedol, odbormi prezentovanú požiadavku na rast miest o 16 % vníma ZAP ako výrazné ohrozenie konkurencieschopnosti celého automobilového priemyslu v regióne Vyšehradskej štvorky.zdôraznil Sinay.