Sinay: V SR nie je rozvinutá realizácia priemyselného výskumu

. Na snímke prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay. Bratislava, 20. apríla 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Na Slovensku nie je rozvinutý priemyselný výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu. Myslí si to prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay. Podľa neho je to dané tým, že väčšina firiem, ktoré sú na Slovensku etablované v automobilovom priemysle, majú svoje materské firmy v zahraničí. A výskum, vývoj a inovácie si robia tam.V súčasnosti sa pri nových investíciách začína situácia meniť, čoho príkladom môže byť podľa Sinaya nová investícia japonskej spoločnosti Minebea-Mitsumi pri Košiciach, ktorá sa pri svojej investícii bude venovať vývoju. Problémom, prečo sa v slovenských podmienkach nerozvíja priemyselný výskum, je podľa prezidenta ZAP napríklad aj legislatívne opatrenie, ktoré neumožňuje využívať všetky prístroje nakúpené v rámci európskych štrukturálnych fondov v minulých rokoch aj na konkrétnu spoluprácu s praxou. "priblížil Sinay. Zväz automobilového priemyslu v záujme jeho členov by privítal, keby sa takéto legislatívne opatrenie zmenilo.V podmienkach SR tak spolupráca s vysokými školami je predovšetkým o vzdelávaní. "dodal Sinay. Podľa jeho slov automobilový priemysel na Slovensku spolupracuje najmä so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou, Trenčianskou univerzitou, Technickou univerzitou vo Zvolene či Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.V tomto smere automobilový priemysel prišiel s projektom SPICE. V rámci neho si študenti môžu vybrať témy diplomových prác, ktoré zadajú fabriky z automobilového priemyslu, či už finálni výrobcovia automobilov, alebo firmy zo subdodávateľského reťazca.opísal Sinay. Napríklad aj ZAP už druhý rok oceňuje diplomové práce. "priblížil.