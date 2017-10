Singapurský pas je najsilnejší na svete

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 25. októbra (TASR) - Singapurský pas je momentálne ohodnotený ako "najsilnejší" na svete. Vyplýva to z najnovšieho Globálneho indexu pasov (GPI) zverejneného v stredu poradenskou spoločnosťou Arton Capital.Hodnotenie je založené na, ktorý tabeluje počet krajín, ktoré môže držiteľ príslušného pasu navštíviť bez nutnosti zaobstarať si víza alebo cestovné víza, vysvetľuje agentúra DPA.Singapurský pas sa dostal na najvyššiu priečku zmieneného indexu s bezvízovým skóre 159, čím tesne porazil pas nemecký (158) i švédsky (157).Predmetnému zoznamu zvyčajne dominujú európske pasy, pričom ostatné dva roky toto prvenstvo pripadlo práve Nemecku. Singapur sa dostal na prvé miesto po tom, ako Paraguaj zrušil voči držiteľom pasov tohto juhoázijského mestského štátu v tomto roku vízovú povinnosť.uviedol riaditeľ spoločnosti Arton Capital Philippe May.Ďalšími ázijskými krajinami, ktoré sa dostali do prvej dvadsiatky zoznamu GPI, sú Južná Kórea (skóre 157), Japonsko (skóre 156) a Malajzia (skóre 154).Naopak, americký pas v tomto hodnotení utrpel od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkcie; Turecko a Stredoafrická republika (SAR) totiž zrušili voči držiteľom pasu USA bezvízovú povinnosť.