Singlista Beňuš skončil druhý v 1. kole SP v pražskej Troji

Na snímke slovenský reprezentant Matej Beňuš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky

K1ž: 1. Maialen Chourrautová (Špan.) 104,68 (0), 2. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 104,92 (0), 3. Ricarda Funková (Nem.) 108,06 (4), ...9. Jana Dukátová (SR) 156,68 (52)



C1m: 1. Sideris Tasiadis (Nem.) 100,36 (2), 2. Matej BEŇUŠ (SR) 101,88 (2), 3. Raffaello Ivaldi (Tal.), ...8. Michal Martikán (SR) 150,58 (52), ...v semifinále 27. Alexander Slafkovský (SR) 147,45 (50)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Troja 18. júna (TASR) - Slovenský singlista Matej Beňuš skončil vo finále úvodného kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode v pražskej Troji na druhom mieste. Nestačil iba na Nemca Siderisa Tasiadisa, za ktorým zaostal 1,52 sekundy.Beňuš po finálovej jazde nespokojne krútil hlavou, pretože vedel, že sa hlavne v strednej časti dosť zdržal, navyše si ťukol do 16. bránky. Konkurencia sa však na náročnej trati nevyvarovala častejším chybám, ani jeden finalista neprešiel trať čisto a ak sa v semifinále zrodili až štyri časy pod 100 sekúnd, tak vo finále ani jeden. Beňušovi napokon aj 101,88 stačilo na 2. miesto.povedal Beňuš v cieli.Ďalší slovenský finalista v singloch Michal Martikán najskôr nabral dve trestné sekundy na bránke číslo štyri, dodatočne mu však zasvietila vo výsledkoch 50-ka s vynechanou osmičkou a namiesto druhého miesta mu pripadla priečka ôsma.Vo finále kajakárok bola Jana Dukátová až do 14. bránky blízko k pódiovému umiesteniu. Prišlo však zakolísanie, do 15. bránky sa nezmestila a 50-sekundová penalizácia znamenala definitívne koniec nádejam. A pritom keby zopakovala jazdu zo semifinále, skončila by prvá.Semifinálová jazda Dukátovej zniesla vysoké parametre. Ak by sa nedotkla jednej z 25 bránok a nenabrala na 17-tej dvojsekundovú penalizáciu, postúpila by nie zo štvrtej časom 103,77 (2), ale z prvej priečky.V semifinále singlistov mal smolu nedávny majster Európy zo slovinského Tacenu Alexander Slafkovský. Rozhodcovia posúdili jeho prejazd na 17-ke ako vynechanie bránky a 50-sekundová penalizácia spôsobila, že namiesto druhej priečky obsadil až 27-mu.povedal Slafkovský.Martikán s 2. miestom časom 99,06 (0) a Beňuš so štvrtým 99,19 (0) v semifinále chybu neurobili a bezpečne postúpili.V historickej štatistike Svetového pohára Beňuš druhou priečkou pridal už 239. umiestenie na stupňoch víťazov pre Slovákov a svojou individuálnou bilanciou 3-7-3 sa vyrovnal aj svojmu bývalému trénerovi Jurajovi Minčíkovi.