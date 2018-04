Sinológ Gajdoš: Čínske písmo má podľa triezvych odhadov 3500 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR / Tomáš Doboš Foto: TASR / Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Bratislava 19. apríla (TASR) - Vo všeobecnosti možno povedať, že moderná čínština sa začala postupne formovať od druhej polovice 19. storočia a významné zmeny aj v jazykovej politike nastali v 20. rokoch 20. storočia. V roku 2019 to bude 100 rokov od Hnutia 4. mája 1919, ktorým sa odštartoval proces uzákoňovania moderného spisovného jazyka, povedal pre TASR pri príležitosti Dňa čínštiny orientalista Ľuboš Gajdoš z Katedry východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave.Deň čínskeho jazyka pripadá z rozhodnutia OSN na 20. apríla. Tento dátum súvisí s narodením historiografa Cchang Ťieho, ktorý pôsobil na dvore Chuang-tiho, mýtického čínskeho Žltého cisára (okolo roku 2600 pred n.l.). Podľa legendy vytvoril Cchang Ťie čínske znakové písmo.Gajdoš pre TASR vysvetlil, že v prípade historiografa Cchang Ťieho ide len o legendu, v skutočnosti podľa poznatkov z paleografie sa dajú bezpečne datovať najstaršie čínske nápisy - čínske znakové písmo - do zhruba 15. storočia pred n.l.spresnil slovenský sinológ.Existujú aj staršie nálezy, neolitické, najmä z oblasti Žltej rieky (Chuang-che), ktoré niektorí čínski autori považujú za predchodcov čínskeho znakového písma. V súčasnosti však, vysvetlil Gajdoš.V 15. stor. pred n.l. sa nápisy zaznamenané na korytnačích pancieroch a hovädzích lopatkách používali napríklad pri veštení. Písmo zachytené na tomto trvanlivom materiáli má piktografický, teda obrázkový charakter.poznamenal sinológ.zdôraznil.História čínskych znakov od 15. stor. pred n.l. do súčasnosti má za sebou dlhý vývin ako z hľadiska princípov tvorby nových znakov, tak aj z hľadiska grafickej podoby, dodal.Moderná čínština je jazyk s najväčším počtom hovoriacich na svete. To je tradičný pohľad. Ak sa však zoberie do úvahy reálna jazyková situácia v Čínskej ľudovej republike, treba brať do úvahy skutočnosť, že v čínštine existuje množstvo tzv. dialektov, ktoré sú si pre hovoriacich navzájom nezrozumiteľné.naznačil odborník.Provincie na severné a južné sa tradične delia od Dlhej rieky (Jang-c'-ťiang) na sever a na juh. Väčšina čínskeho obyvateľstva v Číne hovorí severnými dialektmi. Odhaduje sa, že viac ako 800 miliónov obyvateľov hovorí práve týmito dialektmi, a tí si navzájom medzi sebou rozumejú. Južnými dialektmi hovorí vyše 350 miliónov obyvateľov. Vzdelávací systém je v krajine nastavený tak, že žiaci sa od základnej školy stretávajú so spisovným jazykom, je to aj jazyk masmédií.Popularizácia jednotného spisovného jazyka sa začala pred rokom 1948, ale až s nástupom elektronických médií - najmä rozhlasu - sa v Číne v podstate spopularizoval aj v južných oblastiach.Čínština sa tradične zaraďuje medzi analytické jazyky; v tomto smere sa z hľadiska syntaktickej štruktúry podobá na angličtinu.Čínština je tónový jazyk, čo znamená, že okrem samotnej výslovnosti slabiky ako takej - lebo čínština je slabičný jazyk - sa k slabike pripája ešte aj tón. Tóny sú v spisovnom jazyku štyri, plus nultý tón. V tom sa spisovný jazyk odlišuje od južných dialektov, v ktorých sa používa tónov viac.priblížil sinológ.Čínsky jazyk sa na Slovensku začal na akademickej pôde vyučovať v roku 1988. Katedra východoázijských štúdií je jediným akademickým pracoviskom na Slovensku, kde sa vyučuje čínština a ďalšie orientálne jazyky ako japončina a kórejčina. V minulosti sa čínština otvárala každých šesť rokov, v súčasnosti sa otvára každý druhý rok striedavo s japončinou. Do prvého ročníka nastupuje do 25 študentov, z nich končí okolo 20 študentov. Po štyroch rokoch bakalárskeho štúdia čínštiny môže študent pokračovať v magisterskom aj doktorandskom stupni na FiF UK, prípadne pokračovať v štúdiu na univerzitách v Číne.V roku 2016 bola na Technickej univerzite vo Zvolene zriadená Konfuciova učebňa na základe spolupráce Ústavu cudzích jazykov a Katedry východoázijských jazykov FiFUK, pri ktorej Konfuciov inštitút funguje.