ŠIOV:Iba 4000 absolventov ročne sa uplatní v odbore, ktorí vyštudovali

Nitra 26. apríla (TASR) – Diskusiou na tému budúcnosti duálneho vzdelávania a efektívnej prípravy žiakov pre potreby trhu práce sa dnes na výstavisku v Nitre začala prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017. Na seminári Systém duálneho vzdelávania na Slovensku a jeho perspektíva sa zúčastnila zhruba stovka riaditeľov a pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl či zamestnávateľov.Podľa zástupcov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania odchádza ročne zo škôl iba 4000 absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore, ktorý vyštudovali. Na druhej strane iba v tomto roku odchádza do dôchodku okolo 41.000 zamestnancov odborných profesií a v roku 2024 ich bude približne 46.000. Národný projekt predpokladá do roku 2020 zapojenie 12.000 žiakov do systému duálneho vzdelávania, zaškolenie 700 inštruktorov, ktorí sa budú žiakom venovať a zriadenie ôsmich dual pointov, kde žiaci i rodičia dostanú informácie o duálnom vzdelávaní.Podľa Petry Sasinkovej zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (Sario) bude v nasledujúcich mesiacoch evidentný nárast dopytu po zamestnancoch vo všetkých regiónoch Slovenska.povedala Sasinková. Zároveň poznamenala, že druhý kvartál nebýva najsilnejší, ešte vyšší nárast sa očakáva v treťom kvartáli tohto roka. Podľa skúseností pracovnej agentúry Lugera najťažšie obsaditeľné sú miesta konštruktérov, technológov, inžinierov a manažérov kvality, nákupcov, zváračov či účtovnícke pozície. Manpower zoznam doplnil aj o robotníkov vo výrobe a skladníkov.Sario v minulom roku uzatvorila 29 investičných projektov v objeme 90 miliónov eur s potenciálom vytvoriť 7500 pracovných miest. V 19 projektoch ide o nové projekty, v desiatich prípadoch o expanzie už etablovaných firiem. Celkovo šesť investícií bude smerovať do zriadenia výskumno-vývojového pracoviska alebo centra služieb. Medzi týmito projektmi má najväčšie zastúpenie strojársky priemysel, nasledujú centrá zdieľaných služieb, elektrotechnický, plastikársky, gumárenský a potravinársky priemysel, logistika, sklársky a papierenský priemysel.Z regionálneho hľadiska najviac projektov, osem s perspektívou vytvorenia 2000 pracovných miest, smeruje do Nitrianskeho kraja. Do Trenčianskeho kraja smeruje šesť projektov a 1000 nových pracovných miest, štyri investície a 1100 pracovných miest vzniknú v Bratislavskom kraji, po tri projekty s celkovo 2700 pracovnými pozíciami mieri do Trnavského, Prešovského a Košického kraja. Najmenej, dva projekty a 500 pracovných miest, smeruje do Žilinského kraja.“ upozornila Sasinková. Podľa jej slov Sario paradoxne nezaznamenala v minulom roku veľký prílev investorov v súvislosti s automobilovým priemyslom či konkrétne s príchodom automobilky Jaguar Land Rover. „,“ skonštatovala. Veľký nárast naopak eviduje agentúra v potravinárskom priemysle, v spracovaní potravín, aj v elektrotechnickom priemysle. Prudko rastie aj segment investícií s vyššou pridanou hodnotou.