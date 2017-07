ŠIOV spúšťa letnú kampaň k duálnemu vzdelávaniu

Pekár Sylvio Beck kontroluje vianočné štóly v pekárni Dresdner Backhaus GmbH v Drážďanoch 14. novembra 2014. Spoločnosť má 180-ročnú tradíciu a expeduje štóly do celého sveta. Minulý rok mala objednávky do viac ako 70 krajín, pričom do USA posielala okolo 1600 kusov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou spúšťa od dnešného dňa letnú informačnú kampaň k systému duálneho vzdelávania. Cieľom kampane je prilákať mladých ľudí na štúdium tých odborov, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce. TASR informovala Martina Slušná zo ŠIOV.Prieskumy podľa jej slov hovoria, že až dvaja z troch rodičov žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl tvrdia, že strednú školu si vyberá samo dieťa. Až 80 percent opýtaných rodičov uviedlo, že informácie o možnostiach stredoškolského štúdia získava od svojho dieťaťa a pre 76 percent opýtaných sú zdrojom informácií i osobné rozhovory s priateľmi či známymi. No na druhej strane až 32 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60 percent stredoškolských absolventov nepracuje v odbore. Rovnako tak prieskumy ukazujú, že každý tretí absolvent vysokej školy si nenájde vysokoškolskú pozíciu do päť rokov od ukončenia štúdia.uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Bartók.Kampaň štartuje promovaním učebného odboru pekár. Prognózy trhu práce uvádzajú, že v rokoch 2018/2019 bude na našom trhu potrebných 96 pekárov a následne do roku 2025 každý rok v priemere 13 ďalších. V školách však tento odbor študuje sotva polovica žiakov. Učebný odbor „pekár“ alebo „cukrár-pekár“ môžu žiaci študovať na strednej odbornej škole, pričom absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Učebný odbor „pekár“ je trojročným odborom, kombinovaný učebný odbor „cukrár-pekár“ má štúdium rozdelené na štyri roky.Informačná kampaň bude prebiehať v online prostredí na portáli dualnysystem.sk, FB profile @dualnevzdelavanie, na portáloch so školskou tematikou, na istp.sk, na FCB profiloch a weboch ostatných partnerov kampane, ako aj na obrazovkách vo vlakoch. Celkovo počas leta predstavia osem vybraných profesií, prinesú informácie o prognózach trhu práce, rozhovory s úspešnými ľuďmi v danej profesii, informácie o školách a zamestnávateľoch zapojených do systému duálneho vzdelávania.