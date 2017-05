ŠIOV začína so školeniami inštruktorov pre duálne vzdelávanie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. mája (TASR) - Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje dnešným dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. K začiatku nového školského roka by mali byť inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.V tomto školskom roku študuje v rámci duálneho vzdelávania 998 žiakov a zapojených je 380 zamestnávateľov.približuje úlohu inštruktora Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Dodal, že prvým inštruktorom, ktorí sa začali žiakom venovať v roku 2015, zákon povoľoval ročný odklad školenia a ten teraz vyprší.presnil Bartók.Inštruktori významne prispievajú k uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a sú kľúčovým faktorom kvality, ako aj príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Práve preto kladie Štátny inštitút odborného vzdelávania na ich prípravu vysoké nároky.TASR o tom informovala Martina Slušná zo ŠIOV.