Sir Bobby Charlton má 80 rokov

Bobby Charlton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ashington 11. októbra (TASR) - Jeden z najlepších futbalistov anglickej i svetovej histórie, sir Robert Charlton, bude mať v stredu 11. októbra 80 rokov.Hráčska kariéra Roberta Charltona, známeho ako Bobby Charlton, sa neodmysliteľne spája s anglickým klubom Manchester United a anglickou reprezentáciou. Dres A-tímu "červených diablov" si obliekal v rokoch 1954-1973, s klubom zo štadióna Old Trafford vyhral okrem iného tri majstrovské tituly v Premier League a v sezóne 1967/1968 ako kapitán "červených diablov" zodvihol nad hlavu aj víťaznú trofej v Európskom pohári majstrov. Výkony v drese ManU ho rýchlo katapultovali aj do národného tímu, ktorý v roku 1966 na domácej pôde s veľkým prispením práve Charltona získal prvý a doposiaľ jediný titul majstrov sveta.Bobby Charlton, od roku 1994 aj s rytierskym titulom sir, sa narodil 11. októbra 1937 v Ashingtone v Spojenom kráľovstve. Pochádzal doslova z futbalovej rodiny. Profesionálnymi futbalistami boli jeho strýkovia z matkinej strany a jeden z nich Jackie Milburn patril k hviezdam vtedajšieho Newcastle United. Futbalu sa vrcholovo venoval aj jeho starší brat Jack Charlton, ktorý hrával najvyššiu anglickú súťaž za Leeds United. Bratia sa na zelenom trávniku ako spoluhráči stretli aj v čase najväčšej slávy anglického futbalu. Obaja patrili k oporám anglickej reprezentácie, ktorá v roku 1966 vyhrala prvý a doposiaľ jediný titul majstrov sveta.Do kotla slávneho Old Traffordu vstúpil Bobby Charlton ako 15-ročný junior v roku 1953. Vo februári toho roku si ho totiž v zápase výberu East-Northumberlandských škôl vyhliadol šéf skautov Manchestru United Joe Armstrong. V novembri 1954 podpísal profesionálnu zmluvu a kariéra budúceho vynikajúceho hráča a veľkého džentlmena futbalových trávnikov odštartovala.Za Manchester United odohral v Premier League 606 zápasov a strelil 199 gólov. Celková Charltonova bilancia vrátane duelov v európskych súťažiach je 758 zápasov a 249 gólov. Jeho rekord v počte odohratých duelov za United prekonal až ďalší legendárny hráč Manchestru Ryan Giggs.V roku 1968 ako kapitán "červených diablov" doviedol tím do finále Pohára majstrov európskych krajín, v ktorom Manchester zdolal Benficu Lisabon 4:1 po predĺžení, pričom Bobby Charlton strelil dva góly.S jeho 19-ročným pôsobením v Manchestri United sa spája aj tragická udalosť. Ako 20-ročný prežil mníchovskú leteckú katastrofu zo 6. februára 1958, pri ktorej zahynulo osem hráčov United, vrátane vtedy najtalentovanejšieho anglického futbalistu Duncana Edwardsa. Manchester sa vracal zo zápasu v Belehrade. Na mníchovskom letisku lietadlo pristálo z dôvodu dotankovania paliva. Pri treťom opakovanom štarte v ťažkých poveternostných podmienkach lietadlo havarovalo.Na sklonku aktívnej kariéry si Charlton v rokoch 1973-1975 obliekol ešte dres Prestonu North End a v troch dueloch v roku 1976 nastúpil aj za írsky Waterford.Jedným z vrcholov jeho reprezentačnej kariéry bol zisk titulu na MS 1966, ktoré sa konali práve v Anglicku. "Albión" reprezentoval aj na MS v rokoch 1958, 1962 a 1970. Práve za výkony v národnom mužstve získal v roku 1966 aj Zlatú loptu magazínu France Football pre najlepšieho futbalistu Európy. V roku 1968 s reprezentáciou skončil bronzový na ME v Taliansku.V roku 1963 si zahral za Anglicko aj proti výberu sveta. O rok neskôr v roku 1964 dominoval vo výbere Európy proti vtedajšej Juhoslávii a v roku 1971 nechýbal ani v rozlúčkovom zápase legendárneho brankára Leva Jašina.Po dlhej úspešnej hráčskej kariére nasledovala krátka a nie veľmi úspešná trénerská anabáza. Po nej sa vrátil do štruktúr Manchestru United a pracoval pre mládežnícku akadémiu a vyhľadával nové talenty. Jeho objavom bola aj bývala hviezda "červených diablov" a anglickej reprezentácie David Beckham. Výrazne sa podieľal aj na príchode najúspešnejšieho, dnes už bývalého trénera ManU Alexa Fergusona.Britská kráľovná Alžbeta II. v roku 1994 udelila Charltonovi rytiersky titul sir. Od 3. apríla 2016 nesie južná časť tribúny Old Traffordu jeho meno.