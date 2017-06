SIS čelila v minulom roku aj migračnej kríze

Ilustračná fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júna (TASR) - Napriek tomu, že Slovenská republika nebola v minulom roku výraznejšie zasiahnutá priamymi dôsledkami migračnej krízy, Slovenská informačná služba (SIS) dôsledne vyhodnocovala bezpečnostné riziká, ktorým Európska únia (EÚ) musela v tejto súvislosti čeliť.Uvádza sa v správe o činnosti SIS za minulý rok, ktorú dnes pred poslancami slovenského parlamentu predniesol jej riaditeľ Anton Šafárik a ktorej odtajnená verzia je zverejnená na webovej stránke slovenskej tajnej služby.Väčšina migrantov naďalej prichádzala do EÚ bez platných cestovných či identifikačných dokumentov, resp. s falošnými či pozmenenými dokumentmi. Táto skutočnosť zvyšovala hrozbu zneužitia migračných trás do EÚ zo strany Daesh (tzv. Islamský štát) na presun jeho operatívcov, resp. na návrat zahraničných bojovníkov zo Sýrie na územie EÚ s cieľom vykonať tam teroristické útoky. Pod vplyvom propagandistickej kampane Daesh vyzývajúcej na páchanie útokov akýmikoľvek dostupnými prostriedkami sa v priebehu roka 2016 niektorí žiadatelia o azyl v EÚ dopustili násilných útokov menšieho rozsahu, ale so značnou publicitou. Uvádza sa ďalej v správe SIS za rok 2016.Nelegálni migranti a utečenci prichádzajúci do EÚ boli v hodnotenom období zdrojom príjmov pre organizované kriminálne skupiny zaoberajúce sa nielen prevádzačstvom, falšovaním dokumentov, nelegálnou prácou, ale aj obchodom s drogami a ľuďmi. V roku 2016 príslušné úrady v jednotlivých krajinách EÚ nemali informácie o mieste pobytu 10.000 detí a mladistvých z radov migrantov, ktorí prišli do Európy bez sprievodu dospelých. Nemožno vylúčiť, že časť týchto osôb zneužili organizované kriminálne skupiny venujúce sa rôznym druhom trestnej činnosti. Píše sa mimo iného v tejto kapitole migrácie slovenskej tajnej služby.