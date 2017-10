SIS, NKÚ aj ÚVO by mali dostať v roku 2018 z rozpočtu viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS), Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mali dostať na budúci rok od štátu viac peňazí. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.SIS by mala od štátu dostať 53 miliónov eur, čo je oproti súčasnosti nárast o 1,49 milióna eur. V rámci tovarov a služieb sa rozpočtujú prostriedky na zabezpečenie základnej prevádzkovej činnosti SIS vrátane osobných výdavkov a výdavkov na bežné transfery.Kapitálové výdavky na rok 2018 sa plánujú v sume štyri milióny eur, a to najmä na zabezpečenie modernizácie informačných a komunikačných technológií SIS.NKÚ by mal v budúcom roku hospodáriť so sumou 10,7 milióna eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom viac o 744.000 eur. Objem osobných výdavkov na rok 2018 sa plánuje na úrovni 8,09 milióna eur, to znamená nárast o 796.000 eur. Zvýšenie súvisí s dopočítaním valorizácie platov zamestnancov z roku 2017, s potrebou zabezpečenia ich nárokov v zmysle zákona o štátnej službe, ako aj so zohľadnením platových náležitostí predsedu a podpredsedov NKÚ vyplývajúcich zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR.Výdavky na tovary a služby majú dosiahnuť 2,29 milióna eur, teda o 205.000 eur viac ako aktuálne. Nárast súvisí s výdavkami na správu a údržbu informačných systémov. Bežné transfery sú rozpočtované v sume 86.200 eur a zvýšili sa tak o 34.600 eur. V rámci bežných transferov sú rozpísané príspevky dvom medzinárodným organizáciám, v ktorých má NKÚ členstvo.Kapitálové výdavky úradu vo výške 269.000 eur sú oproti aktuálnemu rozpočtu nižšie až o 292.000. Prostriedky budú použité na rekonštrukciu a modernizáciu školiaceho strediska v Bojniciach, na nákup osobných automobilov, multifunkčných zariadení a obnovu serverov.ÚVO by mal v roku 2018 dostať od štátu 7,55 milióna eur, teda o 207.000 eur viac ako v súčasnosti. Objem osobných výdavkov má predstavovať sumu 5,47 milióna eur, čo je nárast o 207.000 eur. Dôvodom zvýšenia je premietnutie valorizácie platov z roku 2017.Na tovary a služby sa pre ÚVO rozpočtuje suma 2,02 milióna eur, teda o 6000 eur menej, ako má úrad aktuálne. Výdavky na bežné transfery ostávajú na úrovni tohto roka (15.000 eur).Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 30.000 eur, čo je o 6000 eur viac ako v tomto roku. Tieto peniaze si úrad presunul z kategórie tovary a služby na nákup softvéru.