SIS v minulom roku sledovala situáciu ohľadne migrantov a utečencov

Bratislava 19. mája (TASR) - V minulom roku Slovenská informačná služba (SIS) monitorovala vývoj situácie na hlavných migračných trasách smerujúcich do EÚ, kde pokračoval trend poklesu počtu nelegálnych migrantov a utečencov. Vyplýva to z odtajnenej verzie správy slovenskej spravodajskej služby za minulý rok, ktorá je zverejnená od piatka (18.5.) na jej webovej stránke.uvádza sa ďalej v správe.Vzrástol záujem o využívanie západnej stredomorskej migračnej trasy vedúcej z Afriky do Španielska. Východná pevninská migračná trasa smerujúca aj na územie SR z Ukrajiny bola v porovnaní s ostatnými uvedenými trasami naďalej zo strany nelegálnych migrantov využívaná len v minimálnej miere. SR bola v sledovanom období z pohľadu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ naďalej tranzitnou krajinou.píše sa v správe SIS v sekcii venovanej migrácii a utečencom.