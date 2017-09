Situácia ľavice sa pred budúcoročnými maďarskými voľbami komplikuje

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 28. septembra (TASR) - Už aj tak neľahká situácia maďarských ľavicových strán sa pred budúcoročnými parlamentnými voľbami stále komplikuje. Spravodajský server origo.hu dnes v tejto súvislosti uviedol, že kandidát Maďarskej socialistickej strany (MSZP) na post premiéra László Botka by mohol čeliť vnútrostraníckemu puču.Medzinárodný právnik Tamás Lattmann tento týždeň vyhlásil, že ho viacerí socialisti vrátane predsedu MSZP Gyulu Molnára pred časom vyzvali, aby sa stal novým kandidátom MSZP na post premiéra. Lattmann spolu s bezpečnostným analytikom Péterom Tarjánmyim v uplynulých dňoch Botku ostro kritizoval.Server origo.hu v tejto súvislosti podotkol, že podpora MSZP sa v novom prieskume dostala na historicky najnižšiu úroveň. MSZP v stredu popoludní vyhlásila, že v prípade spojenectva ľavicových strán už pre ňu nepredstavuje problém ani osoba bývalého premiéra Ferenca Gyurcsánya, súčasného predsedu opozičnej Demokratickej koalície (DK). To značne oslabilo Botkove pozície, pretože on spoluprácu s Gyurcsányom kategoricky odmietal.Botka začiatkom tohto týždňa prišiel s ponukou, aby na prípadnej spoločnej ľavicovej kandidátke obsadili polovicu miesť ďalšie strany z ľavicového tábora. Tie však Botkovu ponuku takmer jednohlasne odmietli. Výnimku predstavujú len liberáli, ktorých podpora sa pohybuje na hranici merateľnosti.László Botka zareagoval vyhlásením, že stranám, ktoré jeho ponuku odmietli (Politika môže byť iná (LMP), Demokratická koalícia (DK), Momentum, Spolu a Dialóg), ide len o vlastné prežitie.povedal dnes hovorca MSZP István Nyakó v rozhovore pre komerčnú spravodajskú televíziu Hír TV.Situáciu ďalej skomplikovalo Lattmanove vyjadrenie, ktorý pre server reflector.hu vyhlásil, že vhodnou kandidátkou na premiéra by mohla byť Bernadett Szélová - spolupredsedníčka a šéfka parlamentnej frakcie LMP.Podpora MSZP klesla - v aktuálnom, v stredu zverejnenom prieskume inštitútu Medián - prvýkrát za uplynulých 25 rokov pod desať percent. V kategórii rozhodnutých voličov jej namerali len deväť percent. V kategórii všetkých voličov bola jej podpora ešte nižšia, len sedempercentná.