Situácia na cestách: Hrozba lavín, snehové jazyky a neprejazdné úseky

Spoje na bratislavskú Kolibu pre nezjazdné cesty nepremávajú

Cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, treba rátať so snehovými jazykmi a závejmi

Všetky cesty a horské priechody v Žilinskom kraji sú prejazdné

Najvýraznejšia lavínová hrozba je vo Fatrách na listnatom podklade

Bratislava 6. januára (TASR) - Vodičov počas dnešného dňa potrápia snehové záveje a jazyky. Tie sa podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) môžu tvoriť na celom území Slovenska. Výnimkou je iba okres Dunajská Streda.So silným vetrom musia podľa SHMÚ ľudia počítať na západnom Slovensku, kde jeho rýchlosť v nárazoch môže dosiahnuť 18 - 20 m/s. Na východe môžu dnes nárazy vetra dosahovať rýchlosť 18 - 23 m/s. Najsilnejší vietor bude na horách severného Slovenska, kde sa rýchlosť vetra môže pohybovať v nárazoch až na úrovni 32 - 36 m/s.Meteorológovia taktiež upozorňujú na nízke teploty, ktoré sa budú vyskytovať na strednom a východnom Slovensku. Tie môžu klesnúť na -15 až -20 stupňov Celzia. V severných okresoch to môže byť -20 až -24 stupňov Celzia.Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej webovej stránke upozorňuje, že trolejbusová linka číslo 203 nepremáva. Dôvodom je nezjazdná komunikácia Podkolibská. Rovnako od 10.00 h pre husté sneženie nepremáva spoj číslo 44.Podľa Slovenskej správy ciest vplyvom počasia a poveternostných podmienok na celom území SR môže sneh naviaty na vozovky namŕzať. Vplyvom silného vetra sa dnes môžu vytvárať aj snehové jazyky.Cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, vozovky sú prevažné mokré, miestami sa na nich nachádza kašovitý alebo utlačený sneh, najmä na cestách prvej triedy v okresoch Poprad, Bardejov, Humenné a Stará Ľubovňa. Na cestách druhej a tretej triedy sa vo vyšších polohách môže vyskytovať aj vrstva utlačeného posypaného snehu do štyroch centimetrov.Uzatvorená je stále cesta III/3061 Štrba - Šuňava. V dôsledku silného nárazového vetra môžu vodiči počítať s možným výskytom tvorby snehových jazykov a závejov vo viacerých okresoch - napr. Poprad, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, ale aj Humenné, Stará Ľubovňa či Prešov.Vo štvrtok (5.1.) cestári v Prešovskom kraji posypali inertným materiálom 3364 kilometrov a soľou 4391 km cestných komunikácií. Podľa Jaroslava Štofka zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja bolo vo výkone nasadených spolu 102 mechanizmov, z toho najviac v Poprade a Prešove.Pokračujúce výrazne mrazivé počasie a lokálne sa vyskytujúce snehové prehánky dnes zatiaľ vôbec neskomplikovali prejazdnosť cestných komunikácií všetkých kategórií vrátane horských priechodov na celom území Žilinského kraja. Všetky cesty sú zjazdné so zimnými pneumatikami.Na väčšine ciest v Liptove, Turci, na Orave, Kysuciach i v okolí Žiliny sa podľa Slovenskej správy ciest nachádza vrstva čerstvého kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších kategórií do piatich centimetrov. V horských oblastiach alebo na cestách tretej triedy môže povrchy vozoviek pokrývať vrstva snehu až do desiatich centimetrov.V dôsledku sneženia a silného nárazového vetra sa na cestách najmä v okresoch Trstená, Námestovo a Dolný Kubín, takisto v okolí Martina, Turčianskych Teplíc a na horskom priechode Čertovica, môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Vplyvom počasia a poveternostných podmienok môže sneh naviaty na cesty namŕzať.Na slovenských horách prevláda dnes zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vyskytnúť sa môžu samovoľné prachové lavíny zvlášť vo Fatrách na listnatom podklade.Ako TASR informoval službukonajúci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby Marek Biskupič, už malé dodatočné zaťaženie, najmä v pásme lesa, môže spôsobiť uvoľnenie lavín.upozornil.Dnes k nám bude prúdiť arktický vzduch. Ráno bolo na hrebeňoch hôr polooblačno až zamračené a hmlisto. Vo Vysokých Tatrách miestami jasno. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 28 až mínus 14 stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúka vietor silou víchrice prevažne severných smerov s rýchlosťou do 25, v nárazoch okolo 30 metrov za sekundu.Za posledných 24 hodín pripadlo od päť do 15 centimetrov nového prachového snehu, pričom za poslednú periódu až do 45 centimetrov. Tento sneh je uložený na tvrdom podklade a vplyvom vetra je veľmi nerovnomerne rozmiestený prevažne na svahoch južných orientácií.