Situácia na cestách v Prešovskom a Košickom kraji sa už upokojila

Ilustračná snímka

Košice/Prešov 4. februára (TASR) – Situácia na cestách v Prešovskom a Košickom kraji sa po sobotňajšom (3.2.) a nočnom snežení upokojila, hasiči však absolvovali desiatky výjazdov. Prevažne šlo o popadané stromy na vozovke, ktoré sa lámali v dôsledku ťažkého snehu.uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove.Teraz ráno odstraňujú popadané stromy v okrese Vranov nad Topľou a tiež v okolí Popradu. Situácia je v Prešovskom kraji pokojnejšia, prestalo snežiť.uviedol pre TASR dispečer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Vranov nad Topľou Peter Šandrej. Na mieste hasiči i cestári odstraňujú popadané stromy.Najhoršia situácia v Košickom kraji, čo sa snehu týka, je v okrese Sobrance. Veľa popadaných stromov je hlavne v úseku cesty medzi obcami Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá.priblížil operačný dôstojník KR HaZZ v Košiciach.Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol v noci vyhlásený aj prvý kalamitný stupeň, ktorý krátko pred 05.00 h odvolali. Momentálne sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov.uviedla pre TASR prevádzková námestníčka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Feješová.Pilčíci šli dočistiť aj úsek cesty medzi Ždaňou a obcou Skároš v okrese Košice – okolie, kde bol neprejazdný jeden pruh. Problémy so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky, boli večer a v noci aj v oblastiach sedla Grajnár, obcí Folkmar, Mlynky a horského prechodu Súľová.uzavrela Feješová.