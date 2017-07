Situácia pod Strečnom neobmedzuje prevádzku závodu VW SK v Martine

Na archívnej snímke práce na odstraňovaní brala pod hradom Strečno . Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 24. júla (TASR) - Dopravná situácia pod Strečnom neobmedzuje prevádzku závodu Volkswagen Slovakia v Martine. Komplikuje však dochádzanie zamestnancov do práce a nákladnú dopravu, nakoľko sú nútení využívať obchádzkové trasy.Ako informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová, závod v Martine s približne 850 zamestnancami patrí k najväčším zamestnávateľom v turčianskom regióne. Vyrába komponenty pre prevodovky, ako sú telesá diferenciálu, synchrónne krúžky, prírubové hriadele, kužeľové krúžky, hnacie a unášacie hriadele a kryty prevodoviek.Pre podvozky sa v Martine vyrábajú brzdové kotúče a kĺbové hriadele. V roku 2016 bola produkcia rozšírená o vačkové hriadele pre šesťvalcové a osemvalcové motory, ktoré továreň dodáva do závodu Audi Hungaria v Győri.Komponenty z martinského závodu sa montujú do viac ako 60 modelov značiek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA a Porsche. Vyše 90 % produkcie smeruje na export do celého sveta, zvyšok je určený pre výrobu prevodoviek v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia.